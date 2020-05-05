Полиция установила жителя Приморья, нарушившего самоизоляцию после приезда из Москвы

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая. /ТАСС/. Полиция в Приморье установила личность местного жителя, который недавно прилетел из Москвы и нарушил режим самоизоляции. Мужчина покидал дом, принимал гостей и не использовал средства индивидуальной защиты. Об этом сообщила во вторник пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
"Члены рабочей группы оперативного штаба по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Уссурийского городского округа получили информацию от жителей поселка Тимирязевский о том, что мужчина, проживающий в частном доме по улице Воложенина, прибывший недавно из Москвы, нарушает режим самоизоляции. Сотрудники полиции проверили поступившую от граждан информацию. Граждане рассказали, что видели, как мужчина неоднократно покидает свой дом, принимает гостей, не использует средства индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что житель Приморья недавно прилетел из Москвы и получил постановление главного государственного санитарного врача Приморского края о необходимости двухнедельной самоизоляции. Полицейские составили в отношение него административный протокол, материалы направлены в Уссурийский районный суд для принятия решения. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей.
По данным правительства Приморья, в настоящий момент в крае 635 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 245 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 145 268 случаев заражения, выздоровели 18 095 человек, умерли 1 356. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.