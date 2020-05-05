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Пандемия коронавируса нового типа

Айсен Николаев назвал причину массового заражения коронавирусом в больнице Якутска

По словам главы региона, это произошло из-за несоблюдения руководством учреждения приказов Министерства здравоохранения республики

ЯКУТСК, 5 мая. /ТАСС/. Причиной массового заражения людей коронавирусом в республиканской офтальмологической больнице в Якутске стало несоблюдение со стороны руководства приказов Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) о мерах по санитарной безопасности. Об этом сообщил на брифинге во вторник глава региона Айсен Николаев.

Впервые о заражении коронавирусом в республиканской офтальмологической больнице в Якутске стало известно 26 апреля, когда подтвердили четыре случая СOVID-19 у сотрудников. Была проведена полная дезинфекция здания, при больнице открыли обсерватор. По состоянию на 2 мая было выявлено 48 случаев заражения коронавирусом, в том числе медперсонала, членов их семей и пациентов. В больнице было начато служебное расследование.

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"В целом, хочу сказать, что служебное расследование по факту массового заболевания людей новой коронавирусной инфекцией в якутской республиканской офтальмологической больнице практически завершено. Можно прямо назвать, что причиной явилось несоблюдение со стороны руководства больницы приказов Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) о мерах по санитарной безопасности учреждений здравоохранения. К сожалению, целый перечень мероприятий не был проведен или был проведен халатно, в результате этого мы имеем массовое заражение людей, причем не только в самой больнице, но и далеко за ее пределами", - сказал Николаев.

За прошедшие сутки в Якутии подтверждено 20 случаев заражения коронавирусом, в том числе пять связаны с офтальмологической больницей. Всего в Якутии зафиксирован 331 случай заражения коронавирусом, выздоровели 43 человека, умерли четыре пациента. Состояние трех человек оценивается как крайне тяжелое.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 245 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 145 268 случаев заражения, выздоровели 18 095 человек, умерли 1 356. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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