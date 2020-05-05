В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 222,5 тыс. человек

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Около 222,5 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 806 709 человек, по состоянию на 04.05.2020 под контролем остаются 222 510 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, всего проведено более 4,4 млн тестов на коронавирус.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 245 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 145 268 случаев заражения, выздоровели 18 095 человек, умерли 1 356. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.