В Крыму подтвердились 17 случаев заражения коронавирусом

"За истекшие сутки у нас 17 заболевших. Четыре человека - это старый джанкойский очаг, уже в нем были зафиксированы заболевания. 10 человек - это терапевтическое отделение Алуштинской больницы, которое находится в обсерваторе - два врача и восемь пациентов. Один человек, приехавший из Санкт-Петербурга, один из Тольятти и один в Сакском районе.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Коронавирус подтвердился за сутки у 17 пациентов в Крыму, это максимальный прирост заболевших с начала пандемии, сообщил во вторник на ежедневном совещании по предупреждению распространения заражения глава республики Сергей Аксенов.

Замруководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Дмитрий Крутиков уточнил, что один из заразившихся работал в аэропорту Симферополя, еще один вернулся в Керчь после завершения вахтовой смены на работе в Тольятти. Он добавил, что зараженных из Алуштинской горбольницы намерены перевести в госпиталь Симферополя, поскольку в терапевтическом отделении медучреждения завершается период карантина.

"Мы смотрим за развитием ситуации. Окончательного результата нет, посмотрим, что будет по истекшим суткам в зависимости от того, какое будет количество инфицированных. Если будут дополнительные заражения, то будет стоять вопрос о закрытии всей больницы на обсерватор", - отметил Аксенов.

В Крыму по состоянию на 5 мая зарегистрированы 128 случаев заражения новым коронавирусом. Выздоровели - 40 человек, под медицинским наблюдением находятся 1 927 человек: дома - 953 человек, в стационарах -120, изолированы в обсерваторы - 854 человек.