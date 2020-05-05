{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Петербурге после заражения коронавирусом за сутки выздоровело рекордное число пациентов

В городе вылечился еще 271 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Число выздоровевших после заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге за сутки составило 271, сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией. Это количество стало рекордным за весь период пандемии.

Согласно представленным данным, общее число выздоровевших в Петербурге достигло 1468, днем ранее это количество составляло 1197.

За сутки также выявили 226 новых случаев заражения, общее количество достигло 5 572. По этому показателю Петербург занимает третье место после Москвы и Московской области. Умерли за весь период пандемии 37 человек.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Молния
Лукашенко пригласил глав других государств в Минск на парад Победы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС