В Петербурге после заражения коронавирусом за сутки выздоровело рекордное число пациентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Число выздоровевших после заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге за сутки составило 271, сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией. Это количество стало рекордным за весь период пандемии.

Согласно представленным данным, общее число выздоровевших в Петербурге достигло 1468, днем ранее это количество составляло 1197.

За сутки также выявили 226 новых случаев заражения, общее количество достигло 5 572. По этому показателю Петербург занимает третье место после Москвы и Московской области. Умерли за весь период пандемии 37 человек.