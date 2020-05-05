Симфоническая капелла Пензенской области приняли эстафету марафона "Наш День Победы"

ПЕНЗА, 5 мая. /ТАСС/. Пензенская области присоединилась во вторник к песенному марафону "Наш День Победы", легендарную композицию исполнили солисты Губернаторской симфонической капеллы под управлением заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского. Об этом сообщил департамент СМИ правительства региона.

"Узнав об акции, солисты капеллы ни минуты не размышляли, принимать ли участие - для нас это было очевидно. Радостно, что в создании самого ролика нам помогли ветераны Великой Отечественной, а также Волонтеры Победы, пензенские поисковики, представители промышленных предприятий и просто жители, для которых песня "День Победы" - не просто произведение, а гимн мужества и стойкости советского народа перед лицом смертельной опасности", - цитирует Каширского пресс-служба.

Эстафету песенного марафона Пензенская область приняла от ближайших соседей из Ульяновской области. В военное время Пензенская область стала крупным пунктом промышленной эвакуации, уточняется в сообщении. Пензенские заводы изготавливали мины, авиабомбы, артиллерийские снаряды. Из региона на фронт отправлялись детали военных самолетов, шинельное сукно, валенки, лыжи.

"Российской академией наук подтвержден значительный вклад пензенцев в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, которые обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявив при этом массовой трудовой героизм и самоотверженность. В 2020 году город Пенза претендует на получение почетного звания РФ "Город трудовой доблести", - добавили в пресс-службе.

Масштабный песенный марафон "Наш День Победы" в регионах Приволжского федерального округа начался 25 апреля. Он инициирован аппаратом полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО. К акции уже присоединились республики Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Башкортостан и Татарстан, Самарская, Нижегородская, Саратовская, Ульяновская области и Пермский край.

"Передавая народную песенную эстафету Республике Чувашия, пензенские исполнители записали краткое обращение к своим землякам, в котором говорится, что за годы войны из Пензенской области в действующую армию ушли свыше 300 тыс. человек, из которых свыше 190 тыс. не вернулись с полей сражений. На поверженном Рейхстаге в мае 1945-го была выведена легендарная надпись - "А мы из Пензы!". Эту фразу с гордостью повторяют жители всей Пензенской области, от мала до велика", - говорится в сообщении.