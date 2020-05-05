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75-летие Победы

Белорусские депутаты приняли законопроект об амнистии в связи с 75-летием Победы

Его действие распространится на несовершеннолетних, беременных, лиц, имеющих детей в возрасте до 18 лет, пенсионеров, онкобольных, зараженных ВИЧ, ветеранов боевых действий

МИНСК, 5 мая. /ТАСС/. Белорусские парламентарии приняли законопроект об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне сразу в двух чтениях на заседании Палаты представителей (нижней палаты парламента) во вторник.

По предварительным данным, от различных видов наказаний освободят 5 372 осужденных, в том числе из мест лишения свободы - 1 985 человек, из исправительных учреждений открытого типа - 727, из уголовно-исполнительных инспекций - 2 660. Кроме того, предполагается сократить срок наказания на 1 год 6 400 осужденным.

Представляя документ, глава МВД Юрий Караев напомнил, что он был разработан по поручению главы государства. По его словам, в частности основное новшество амнистии-2020 - это сокращение наказания коррупционерам на год при условии, что они возместили ущерб. Министр также считает возможным досрочное освобождение несовершеннолетних, осужденных по одной из "наркотических статей". Караев напомнил, что в свое время в республике удалось сбить волну наркотических преступлений. "Сейчас запрос общества на то, чтобы акцент работы правоохранителей сместился на организаторов", - отметил он.

Законопроект в целом традиционно предусматривает освобождение от наказания и иных мер уголовной ответственности несовершеннолетних, беременных женщин, женщин и одиноких мужчин, имеющих детей в возрасте до 18 лет, лиц, достигших пенсионного возраста, отдельных лиц, больных онкологией, ВИЧ, ветеранов боевых действий. Не будут подлежать амнистии те, кто совершил особо тяжкие и тяжкие преступления, не ставшие на путь исправления.

Министр особо подчеркнул, что решение о применении амнистии будет приниматься в отношении каждого осужденного индивидуально.

По предыдущей амнистии, принятой в связи с 75-летием освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, из мест лишения свободы было освобождено более 2500 осужденных.

Теги
Белоруссия75-летие Победы
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