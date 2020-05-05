Стационар детской больницы в Магаданской области закрылся на карантин из-за коронавируса

ТАСС, 5 мая. Стационар детской больницы Магаданской области во вторник закрыли на карантин после того, как у одного из врачей было выявлено заражение коронавирусом. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте губернатора региона Сергея Носова.

"Сегодня на карантин закрыт стационар детской областной больницы. Положительный тест был выявлен у одного из врачей. Фактически вирус был приобретен в домашних условиях через контакт с инфицированным человеком. Только благодаря своевременно принятым мерам удалось не допустить распространения вируса в соматике", - говорится в сообщении.

Уточняется, что тесты, взятые накануне у детей и оставшихся работников, показали отрицательные результаты. Во время карантина за здоровьем детей будет следить дежурная бригада медиков, с ними для помощи по собственной инициативе остался главный врач больницы. Помощь детям в случае травмы временно будет оказывать травмпункт для взрослых, стационарная хирургическая помощь будет оказываться на базе областной больницы, там же будут развернуты соматические койки. Инфекционные койки организуют на базе кожного отделения региональной больницы.

Ранее, чтобы не допустить распространения коронавируса, на превентивную изоляцию были закрыты дома-интернаты системы социальной защиты и детские дома в Магадане и области. Персонал, минимум на две недели оставив семьи, будет заботиться о своих подопечных. Учреждения обеспечены продовольствием и всем необходимым.