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Закон о запрете продажи алкоголя в маленьких кафе в жилых домах вступил в силу

Документ был инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами жителей многоквартирных домов
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах (с площадью зала не более 20 квадратных метров), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, вступил в силу.

Президент России Владимир Путин подписал документ 24 апреля. Согласно опубликованному в "Парламентской газете" тексту закона, он вступает в силу 5 мая.

Закон был инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами жителей многоквартирных домов, обеспокоенных частым нарушением общественного порядка на прилегающих к домам территориях, во дворах и на детских площадках. Кроме того, от 41 органа власти субъектов РФ получены письма с информацией о существенном ухудшении общественного правопорядка в связи с отменой ограничений в сфере реализации алкоголя в организациях общественного питания.

Закон наделяет органы госвласти субъектов РФ правом устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, в том числе в части увеличения размера площади зала обслуживания посетителей, а также полностью запрещать розничную продажу алкогольной продукции в таких домах. Сведения об установлении таких дополнительных ограничений предоставляются органами госвласти субъектов РФ в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка по ее запросу в трехдневный срок со дня получения такого запроса.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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