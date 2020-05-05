Первый пациент с коронавирусом умер в Вологодской области

ТАСС, 5 мая. Жительница Великого Устюга в Вологодской области умерла в моногоспитатале для пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом во вторник сообщили в оперштабе региона по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Это первый в регионе случай смерти пациента с подтвержденным коронавирусом.