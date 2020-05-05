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Пандемия коронавируса нового типа
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Первый пациент с коронавирусом умер в Вологодской области

Женщине было 67 лет

ТАСС, 5 мая. Жительница Великого Устюга в Вологодской области умерла в моногоспитатале для пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом во вторник сообщили в оперштабе региона по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Это первый в регионе случай смерти пациента с подтвержденным коронавирусом.

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"Печальная новость из Череповца: в моногоспитале скончалась 67-летняя женщина из Великого Устюга", - говорится в сообщении.

За сутки в области коронавирус выявили у шестерых человек, из них четыре случая подтвердились в Вологде, по одному - в Кич-Городецком и Бабушкинском районах. Всего, по данным оперштаба, в Вологодской области зафиксированы 236 случаев заражения, 82 пациента уже поправились.

Теги
РоссияВологодская областьПандемия коронавируса нового типа
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