Первый пациент с коронавирусом умер в Вологодской области

ТАСС, 5 мая. Жительница Великого Устюга в Вологодской области умерла в моногоспитатале для пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом во вторник сообщили в оперштабе региона по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Это первый в регионе случай смерти пациента с подтвержденным коронавирусом.
"Печальная новость из Череповца: в моногоспитале скончалась 67-летняя женщина из Великого Устюга", - говорится в сообщении.
За сутки в области коронавирус выявили у шестерых человек, из них четыре случая подтвердились в Вологде, по одному - в Кич-Городецком и Бабушкинском районах. Всего, по данным оперштаба, в Вологодской области зафиксированы 236 случаев заражения, 82 пациента уже поправились.