Чемпионат мира по пахоте в Ленинградской области перенесли на 2021 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Организаторы чемпионата мира по пахоте, который впервые получила право провести Ленинградская область, объявили о переносе соревнований на 2021 год. Об этом сообщила во вторник пресс-служба АО "Росагролизинг", которое выступает организатором мероприятия на территории России совместно с правительством Ленинградской области.

"Всемирная пахотная организация совместно с российским оргкомитетом приняла решение провести 67-й чемпионат мира по пахоте в Ленинградской области летом 2021 года. Это знаковое мероприятие планировалось на текущий год, но в связи с непростой эпидемической ситуацией в мире для обеспечения безопасности здоровья участников и гостей чемпионата даты проведения были изменены. Теперь уже в 2021 году лучшие механизаторы мира сразятся на полях Ленинградской области за главный приз чемпионата мира по пахоте", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщили в пресс-службе, на чемпионат уже зарегистрированы около 30 команд - членов Всемирной пахотной организации, среди которых представители Австралии, Австрии, Англии, Бельгии, Германии, Дании, Канады, Кении, Косова, Латвии, Нидерландов, Новой Зеландии, Республики Ирландия, Северной Ирландии, Словении, США, Уэльса, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Шотландии, Эстонии.

"Перенос чемпионата с позитивом был воспринят всеми командами. Ведь из-за почти повсеместно введенного карантина и закрытых границ европейские команды не смогли бы участвовать в соревнованиях этом году, а наиболее удаленные страны, такие, как Австралия, Канада, Кения, Новая Зеландия и США не успели бы вовремя доставить свою технику и оборудование", - отметили представители компании-организатора.

Даты проведения мероприятия в 2021 году будут названы в июне.