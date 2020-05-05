В Роспотребнадзоре объяснили низкую смертность от коронавируса в стране

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Низкие, по сравнению с другими странами, показатели смертности от коронавирусной инфекции в России объясняются ранней диагностикой и выявлением заболевания в бессимптомной форме. Об этом заявил директор Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин сайту стопкоронавирус.рф .

"Ранняя диагностика дает возможность контролировать течение заболевания, не допускать развития тяжелых состояний и обеспечить низкий уровень летальности от COVID-19 в нашей стране", - сказал он.

Акимкин отметил, что высокочувствительные тест-системы своевременно выявляют пациентов с легкими клиническими формами заболевания и бессимптомных носителей - около 70-80% от общего количества заболевших. По его словам, это существенно снижает уровень циркуляции вируса среди населения.

По данным на вторник, количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России сейчас составляет 155 370 человек. Выздоровели 19 865 человек, 1451 - умер.