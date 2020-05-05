На Кубани у 11 работников больницы выявили коронавирус

КРАСНОДАР, 5 мая. /ТАСС/. Больницу в станице Старовеличковской на Кубани закрыли на карантин в связи с выявлением у 11 сотрудников коронавируса, сообщили журналистам во вторник в региональном оперативном штабе.
"Больница в станице Старовеличковской закрыта на карантин. У 11 сотрудников филиала ЦРБ ст. Старовеличковской, находящихся на самоизоляции дома, обнаружена коронавирусная инфекция. Все они госпитализированы в Красноармейскую ЦРБ", - говорится в сообщении штаба.
Уточняется, что на обсервации в больнице остаются 23 медработника, 39 пациентов и пять новорожденных. Их состояние удовлетворительное, у них взяты анализы.
По данным регионального оперативного штаба, за сутки на Кубани выявлены 97 новых случаев заражения, общее число пациентов за время пандемии достигло 1437 человек, 443 из них выздоровели и выписаны из больниц, 21 пациент умер, 20 человек находятся в тяжелом состоянии.