На Кубани у 11 работников больницы выявили коронавирус

КРАСНОДАР, 5 мая. /ТАСС/. Больницу в станице Старовеличковской на Кубани закрыли на карантин в связи с выявлением у 11 сотрудников коронавируса, сообщили журналистам во вторник в региональном оперативном штабе.

"Больница в станице Старовеличковской закрыта на карантин. У 11 сотрудников филиала ЦРБ ст. Старовеличковской, находящихся на самоизоляции дома, обнаружена коронавирусная инфекция. Все они госпитализированы в Красноармейскую ЦРБ", - говорится в сообщении штаба.