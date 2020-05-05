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Аэропорт Пулково принял вывозной рейс из Лос-Анджелеса

Он доставил 46 жителей Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Вывозной рейс из Лос-Анджелеса доставил в Пулково жителей Санкт-Петербурга, которые задержались в США из-за ситуации с коронавирусом.

Как следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково, прибыл рейс компании "Аэрофлот".

Ранее посольство РФ в США сообщило, что на борту - 45 пассажиров из Санкт-Петербурга, которых решено доставить напрямую домой, остальные пассажиры, проживающие в других регионах, отправятся в Москву.

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Как сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, во вторник в Пулково из-за границы прибывают два вывозных рейса - из США и Вьетнама.

"Два авиарейса доставят в Санкт-Петербург россиян из Лос-Анжелеса и Нячанга. 119 человек в аэропорту Пулково встретят медики, сотрудники Роспотребнадзора и представители правительства города. Прибывшие сдадут медицинские тесты на коронавирусную инфекцию, их багаж продезинфицируют. Прилетевшим выдадут предписание главного санитарного врача Петербурга, в соответствии с которым гражданам необходимо будет выдержать 14-дневный карантин", - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

В соответствии с требованиями, в аэропорту прилетевшие из других стран должны находиться в специальной закрытой части. До места соблюдения карантина их доставляют на специальных автобусах в сопровождении ГИБДД. После завершения процедур все помещения, где находились прибывшие из других стран, дезинфицируют.

По данным городской администрации, за месяц в Санкт-Петербург из-за границы прибыли более 1 тысячи россиян. Правительство города организовало встречу порядка 15 рейсов.

Теги
СШАРоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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