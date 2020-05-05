В Мурманской области почтили память защитников Заполярья в годы войны

МУРМАНСК, 5 мая. /ТАСС/. Воины-североморцы и представители власти региона почтили память защитников Заполярья в Долине славы Мурманской области, возложив венки и цветы к мемориалу защитникам Заполярья. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Северного флота.

"Сегодня в Долине славы, где проходили самые кровопролитные бои в годы Великой Отечественной войны в Заполярье, состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к мемориалу. В ней приняли участие командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, ряд представителей командования Северного флота, регионального правительства и областной думы", - говорится в сообщении.

На флоте уточнили, что в связи со сложной эпидемической обстановкой по коронавирусной инфекции состав участников мероприятия был ограничен до минимума. В ходе возложения цветов и венков к памятнику "Скорбящая мать" и могилам погибших красноармейцев, а также при выполнении воинских ритуалов военнослужащие Северного флота соблюдали социальную дистанцию.

По информации флота, 9 мая возложения венков и цветов к памятникам защитников Заполярья с участием первых лиц Северного флота и Мурманской области пройдут в городе-герое Мурманске и главной базе флота - Североморске.

В День Победы на всех корабля и подводных лодках Северного флота будут подняты Государственный, военно-морской флаги и флаги расцвечивания. На легендарной Краснознаменной подводной лодке-музее К-21 традиционно будут подняты Краснознаменный флаг и гюйс ВМФ СССР, а увеличенная копия Знамени Победы будет поднята на мысе Алыш в Североморске.