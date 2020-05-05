Вывозной рейс из Шанхая перенесен на сутки

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Рейс для вывоза россиян из Шанхая перенесен с 6 на 7 мая, сообщил представитель Минкомсвязи в Telegram-канале "Госуслуги: Китай - РФ".

"Рейс № AFL7207 Шанхай - Санкт-Петербург - Москва вылетает 7 мая 2020 года в 20:50 (местное время)", - говорится в сообщении.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 155 370 случаев заражения, выздоровели 19 865 человек, умерли 1 451. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.