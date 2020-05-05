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Власти Чувашии проконтролируют дело о конфликте с ГИБДД после остановки пьяного водителя

Инспектора ДПС повалили на землю и нанесли ему несколько ударов, затем нарушители попытались скрыться с места происшествия

ТАСС, 5 мая. Врио главы Чувашии Олег Николаев взял на контроль ситуацию с конфликтом сотрудника ГИБДД с защитниками пьяного водителя, которого он остановил в Урмарском районе. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы Чувашии.

"Врио главы Чувашии назвал поведение людей, защищавших пьяного водителя, верхом цинизма. Он взял под личный контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного в отношении участников инцидента за применение насилия в отношении представителя власти", - отметили в пресс-службе.

Николаев заявил, что считает ситуацию, когда сотрудников ГИБДД силой заставляют закрыть на преступление глаза, верхом цинизма. "Расцениваю такое поведение как презрение к нормам морали, как вызов обществу, как проявление безответственного отношения к безопасности, жизни и здоровью окружающих", - привели слова Николаева в пресс-службе.

По версии следствия, около 04:00 мск 3 мая инспектор ДПС находился на дежурстве и заметил на трассе Аниш, расположенной между городом Канаш и селом Янтиково, автомобиль марки ВАЗ-2109 под управлением нетрезвого водителя. Водитель проигнорировал требование остановиться, тогда инспектор на служебном автомобиле стал преследовать нарушителя. Позже на участке местности между деревнями Аниш-Ахпердино и Старое Ахпердино Канашского района автомобиль нарушителя съехал в поле и застрял в грязи. Во время составления на нарушителя протокола об административном правонарушении, к месту происшествия подъехало еще два автомобиля, в которых находилось 11 молодых людей, в том числе сын задержанного со своим другом. Мужчины пытались уговорить сотрудников полиции не составлять протокол об административном правонарушении.

Нарушитель попытался сбежать с места происшествия, а его сын вместе со своим другом повалили инспектора на землю и нанесли ему несколько ударов. Затем нарушитель и его сын сели в машину и попытались скрыться. Инспектор восемь раз выстрелил по колесам автомобиля, уйти с места происшествия им не удалось.

Следственное управлении СК РФ по Чувашии возбудило уголовное дело в отношении двух жителей Янтиковского района по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Оба мужчины задержаны, планируется направить ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении отца 20-летнего подозреваемого составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения").

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