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Пандемия коронавируса нового типа

В Карачаево-Черкесии разворачивают четвертый госпиталь для больных с коронавирусом

Он будет полностью готов к 10 мая

ЧЕРКЕССК, 5 мая. /ТАСС/. Четвертый госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией развоачивают в Карачаево-Черкесии, он будет располагаться в одном из корпусов Черкесской городской клинической больницы. Планируется, что к 10 мая госпиталь будет полностью готов к работе. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте главы и правительства региона.

"По решению главы КЧР Рашида Темрезова, в одном из корпусов Черкесской городской клинической больницы разворачивают госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией (четвертый по счету). На базе городской больницы создано 205 коек для оказания помощи зараженным COVID-19. Большинство из них оснащены системами подачи кислорода. 36 коек - реанимационные", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, уже проведена реконструкция корпуса, завершен ремонт всей коммунальной инфраструктуры, заменены окна и двери. Установлены кислородный генератор и электрический генератор с резервным питанием, завершено проведение кислородных магистралей. В палатах установлены новые кровати и мебель. Завезено необходимое медицинское оборудование.

Планируется, что новый госпиталь будет полностью готов уже к 10 мая. "По словам главного врача учреждения, сформирован необходимый запас лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. В соседнем небольшом по размеру корпусе городской больницы тоже кипит работа: здесь разворачивают общежитие для медиков, которые будут работать с коронавирусными больными", - добавили на сайте.

В Карачаево-Черкесии при нормативе, рассчитанном Минздравом России в 235 коек для госпитализации больных с подтвержденным COVID-19, действующих коек, оснащенных по всем требованиям и сформированным медицинским персоналом, в республике составляет 285. Вместе с новым госпиталем количество коек в регионе достигнет 490. Кроме этого, число детских коек составит 30.

По данным регионального оперштаба, в Карачаево-Черкесии подтверждено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Всего в регионе 453 подтвержденных случая заражения COVID-19, из них 36 человек выздоровели, двое - скончались. 221 человек госпитализированы и получают лечение в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции.

Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияКарачаево-ЧеркесияСКФОПандемия коронавируса нового типа
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