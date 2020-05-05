Порядка 700 тыс. россиян готовы участвовать в акции "Бессмертный полк онлайн"

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Около 700 тыс. человек подали заявки и прошли регистрацию для участия в акции "Бессмертный полк онлайн". Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Цунаева во вторник в ходе заседания центрального штаба движения, которое проходит в режиме онлайн.

"Сейчас волонтеры победы, активисты "Бессмертного полка", Поискового движения России ведут активно модерацию [поступивших анкет]. Уже на сегодняшний день около 700 тыс. наших граждан готовы принять участие в шествии", - сказала Цунаева.

Ранее сообщалось, что принять участие в акции можно на следующих площадках: https://2020.polkrf.ru/, https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app, https://sber9may.ru/.

Трансляция шествия 9 мая запланирована на медиаэкранах по всей России, площадках онлайн-кинотеатров Okko, Море.тв, телеканалах СТС, "Победа", в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" и на различных онлайн-платформах, а также на портале Бессмертного полка России (www.polkrf.ru и www.polk.press).