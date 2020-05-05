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75-летие Победы

В подмосковном Ступине привели в порядок могилы Героев Советского Союза

Подобные акции прошли и в других городах Московской области, в том числе в Волоколамске, Солнечногорске и Луховицах

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Активисты общественной организации "Молодая гвардия Единой России" привели в порядок могилы Героев Советского Союза и ветеранов Великой Отечественной войны в подмосковном городском округе Ступино. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального отделения организации.

"Молодогвардейцы Ступинского отделения уже более 12 лет присматривают за могилами летчиков Николая Марковича Онопченко и Павла Александровича Брызгалова, получивших звания Героев Советского Союза. Оба жили в Ступине, но сейчас здесь не осталось родственников, которые могли бы ухаживать за могилами. Ребята каждый год не раз приходят сюда и наводят порядок", - приводит пресс-служба слова руководителя областного отделения Александра Толмачева.

Он отметил, что в этом году активисты решили высадить на могилах саженцы можжевельника. "Когда они вырастут, то станут живой изгородью, которая защитит могилы героев от пыли с дороги. Провели субботник и на территориях, где захоронены Герои Советского Союза Дмитрий Григорьевич Мирошниченко и Алексей Анисимович Булахов", - рассказал Толмачев.

В пресс-службе добавили, что аналогичные акции прошли и в других муниципалитетах Подмосковья. К примеру, в Волоколамске активисты организовали субботник у памятника Морякам-тихоокеанцам, в Солнечногорске - у монумента в честь экипажа Пе-3 54-го Краснознаменного бомбардировочного авиаполка, а в Луховицах - на месте захоронения военнослужащих частей, дислоцированных в этом округе.

По данным пресс-службы, молодогвардейцы устраивают такие субботники по всей Московской области по проекту "75 мгновений весны". Ребята проводят уборки на территориях памятников в честь Великой Победы, облагораживают могилы Героев Советского Союза и неизвестных солдат.

Теги
Россия75-летие Победы
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