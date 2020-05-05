На территории инфекционной больницы в Вороновском в Москве запустят автобусные шаттлы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Сотрудников инфекционного центра в Вороновском в Новой Москве между корпусами больницы будут развозить автобусные шаттлы. Об этом в интервью ТАСС сообщил главный врач медучреждения Сергей Переходов.

"Удаленность корпусов друг от друга - это необходимость, обусловленная, прежде всего, безопасностью как сотрудников, так и пациентов. Однако это не очень большие расстояния, поэтому проблем для персонала и пациентов не создается. На данный момент все сотрудники передвигаются между корпусами пешком, но в ближайшее время мы планируем запустить специальные автобусы-шаттлы", - сказал Переходов в ответ на вопрос о том, не влияет ли на эффективность работы удаленность корпусов друг от друга.

Он отметил, что в настоящее время в больнице работают около 600 человек - это и врачи различных специальностей, и средний медицинский персонал, и технический персонал, и охрана. Пока кадровая укомплектованность полностью соответствует необходимым требованиям и нет необходимости в привлечении дополнительных сил, а именно, студентов медицинских вузов и ординаторов.

В поселении Вороновское города Москвы 17 апреля открылась новая инфекционная больница, которая вошла в состав городской клинической больницы № 68 имени Демихова. Центр рассчитан на 800 коек, при необходимости мощность может быть увеличена до 900. Комплекс, разместившийся на территории в 40 гектаров, включил в себя порядка 50 одноэтажных строений, включая 14 секций двух- и трехэтажных общежитий.

На сегодняшний день в больнице находится 218 пациентов. Из них с диагнозом "пневмония" - более 218 человек, 210 пациентов имеют подтвержденный коронавирус, 113 больным необходима кислородная поддержка, 10 - на аппаратах искусственной вентиляции легких.