Псковские актеры к 75-летию Победы запустили интернет-акцию "Письма с фронта"

ПСКОВ, 5 мая. /ТАСС/. Актеры главной театральной площади Псковской области - драматического театра имени А. С. Пушкина, вместе с коллегами по театрально-концертной дирекции региона запустили онлайн-акцию "Письма с фронта". Они читают на видеокамеру подлинные письма псковичей-фронтовиков и выкладывают созданные сюжеты в сеть. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе "Театрально-концертной дирекции" Псковской области.

"В этом году накануне великого праздника - 75-летия Победы - Театрально-концертная дирекция организует в интернете проект памяти "Письма с фронта". Проект представлен видеосюжетами, в которых псковские и великолукские артисты читают письма фронтовиков, чтобы напомнить всем о том, как страшна и разрушительна война", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В видероликах актеры Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, театра кукол, а также Великолукского драматического театра читают подлинные фронтовые письма жителей региона. "Подлинные фронтовые треугольники псковичей, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, предоставили сотрудники Псковского государственного музея - заповедника. Каждое из них пропитано тоской и любовью к близким, рассказами о жизни в тылу и на передовой, огромной надеждой на победу. За каждым письмом - своя история, отражающая, как зеркало, судьбу семей, которых коснулась страшная и неотвратимая рука войны", - говорится в сообщении.

Псков был освобожден 23 июля 1944 года в ходе Псковско-Островской операции. Немцы заняли город 9 июля 1941 года. Постановлением СНК СССР от 1 ноября 1945 Псков включили в число 15 русских городов, подлежавших первоочередному восстановлению. В течение 1950-1980 годов были отреставрированы стены и башни старинной Псковской крепости, постройки Мирожского монастыря, ряд церквей, другие памятники истории и культуры. В декабре 2009 года Пскову присвоено почетное звание Города воинской славы.