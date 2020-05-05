В Ленобласти провели персональный парад для двух ветеранов в Луге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Парад для двух ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Луге Ленинградской области, провели во вторник военнослужащие Западного военного округа. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа персональным парадом поздравили фронтовиков - Героя Советского Союза Александра Ивановича Семенова и Героя Социалистического Труда Валентина Михайловича Гребнева - с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Перед их окнами колонной под звуки оркестра прошли системы реактивного залпового огня "Град", боевые разведывательные машины БРДМ. Возглавил парадную колонну техники плавающий автомобильный транспортер переднего края, украшенный тематическими баннерами, посвященными 75-летию Великой Победы", - сообщили в пресс-службе.

Герои-фронтовики приветствовали участников персонального военного парада из своих домов.

Подполковник Александр Семенов родился в Лужском районе в 1922 году, был призван в Красную армию в июле 1941 года. Награду Героя получил в 1944 году за подвиг в Карпатах: командуя самоходной установкой СУ-85, лейтенант Семенов прорвался в тыл гитлеровцев, где уничтожил два противотанковых орудия, три станковых пулемета, четыре автомашины с грузами и группу солдат. В бою был ранен, но продолжал командовать экипажем и в течение 6 часов отражал вражеские контратаки. Награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над Германией".

Герой Социалистического Труда Валентин Гребнев родился 26 октября 1927 года, в возрасте 16 лет стал бойцом 6-й партизанской бригады, 15 февраля 1944 года при штурме станции Плюсса был тяжело ранен. Удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны II степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени.

Город Луга в 2008 году получил статус Города воинской славы России в память о том, что в годы Великой Отечественной войны в июле-августе 1941 года Лужский оборонительный рубеж почти на три недели задержал наступление гитлеровцев на Ленинград. В Луге располагается мемориал "Партизанская слава", установленный на шоссе Петербург-Киев в память о боевом братстве ленинградских, новгородских и псковских партизан.