В РПЦ заявили, что приходы должны прилагать усилия к сохранению штата во время пандемии

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Руководители религиозных организаций Русской православной церкви (РПЦ) должны прикладывать максимальные усилия для сохранения штата сотрудников во время действия мер по предотвращению распространения коронавируса, в том числе оформляя им неоплачиваемые отпуска и переводя на неполный рабочий день с уменьшением заработной платы. Об этом говорится в ответах Правового управления Московской патриархии на вопросы, поступающие из канонических подразделений РПЦ, опубликованных на официальном сайте церкви во вторник.

"Руководители религиозных организаций должны прикладывать максимальные усилия для сохранения сформировавшегося штата сотрудников. <…> Оформлять работникам отпуска без сохранения заработной платы,… при возможности хотя бы частично оплатить труд по соглашению с работниками переводить их на режим неполного рабочего времени с пропорциональным уменьшением заработной платы", - говорится в документе.

Прекращать трудовые договоры по соглашению сторон, написано в ответах правового управления, стоит только в тех случаях, когда иные возможности исчерпаны.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал состоятельных прихожан поддержать нуждающихся священников в период пандемии. Об этом он сообщил в обращении к верующим, опубликованном на официальном сайте РПЦ. 4 мая председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил в эфире телеканала "Россия 24", что священники уже начали получать помощь, за которой обратился патриарх.