В Татарстане число случаев COVID-19 от неизвестного источника выросло в 65 раз

КАЗАНЬ, 5 мая. /ТАСС/. Эпидемиологи не смогли установить источник заражения 196 инфицированных новой коронавирусной инфекцией людей в Татарстане, за последние три недели таких случаев стало в 65 раз больше. Об этом на онлайн-брифинге во вторник сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.

"Что меня тревожит, что 196 [случаев], когда путь не установлен, когда мы не можем найти источника заболевания. Ровно три недели назад вместо 196 человек у нас было всего три человека, и вы видите, как за три недели прирастает количество заболевших", - сказала она.

Вероятной причиной заражения при неизвестном источнике вируса Патяшина назвала нарушение режима самоизоляции или поход в магазин и аптеку без соблюдения мер безопасности.

Завозной путь, по ее словам, перестал быть основным, как в середине марта. Сейчас он составляет 15%. Каждый пятый случай в Татарстане, или 174 инфицированных, - это заражение в трудовых коллективах. Она уточнила, что 827 граждан заразились контактным путем, причем 653 случая - это внутрисемейное заражение. "Это значит, что меры личной профилактики в семье не всегда соблюдаются", - сказала она.

В Татарстане зарегистрировано 1208 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки - 91. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в республике 149 человек выздоровели, трое умерли.