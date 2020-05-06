Ситуация с лесными пожарами в Забайкалье нормализовалась

ТАСС, 6 мая. Ситуация с природными пожарами в Забайкалье, обострившаяся на прошлой неделе из-за неблагоприятных погодных условий - сухой погоды и ветра, нормализовалась. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев.

"На данный момент ситуация нормализовалась. Сейчас горит около 5 тыс. га, на локализации 37 тыс. га. Самое главное, чтобы не было новых пожаров. Те, которые есть, мы ликвидируем", - сказал Гурулев.

По его словам, в основном "горит" Читинский район, в районе населенных пунктов Шишкино, Танха, Новотроицк. "Самый большой пожар - 20 тыс. га - около Ильинки, но он не монолитный, кусками идет. Его по кромке мы обработали, пожар остановили, сегодня к вечеру планируем ликвидацию, потому что открытого огня, горения нет. Сейчас мелкие очаги дольем, где дымит, на этом закончится", - отметил Гурулев.

27 апреля губернатор региона Александр Осипов доложил президенту России Владимиру Путину о сложной ситуации с пожарами и попросил усилить группировку еще 100 пожарными парашютистами. С 30 апреля по 2 мая в регионе прогнозировалось ухудшение погодных условий, сильный ветер. Утром 1 мая самолет Ил-76 МЧС России доставил в регион 100 пожарных десантников федерального резерва Рослесхоза из Республики Марий Эл, еще 34 прибыли из Иркутской области.

Между тем, по данным регионального ГУ МЧС, 6 мая на территории Забайкалья прогнозируется резкое ухудшение погоды - сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. С 15 апреля в регионе действует режим ЧС.