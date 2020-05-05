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Пандемия коронавируса нового типа

Проживающим в закрытых на карантин общежитиях и домах Оренбуржья будут оставлять продукты

Продукты будут привозить каждые пять дней

ОРЕНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Проживающим в закрытых на карантин общежитиях и домах в Оренбургской области будут доставлять продукты. Об этом во вторник сообщила вице-губернатор - министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова ходе онлайн-брифинга в Instagram.

"Губернатором принято решение и перед главами поставлена задача. Найдено решение по обеспечению людей, которые находятся в общежитиях, продуктами питания, которые систематически до снятия карантинного мероприятий все проживающие в этих общежитиях будут получать", - сказала Савинова, уточнив, что мера касается двух общежитий в Оренбурге, дома в поселке Красный Коммунар Сакмарского района и еще нескольких отдельных домов и подъездов в других населенных пунктах области.

Во вторник продуктовые наборы раздали жильцам двух общежитий в Оренбурге, закрытых на карантин, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города. Продукты будут привозить каждые пять дней, уточнили в мэрии.

В Оренбургской области, по данным оперштаба, зарегистрировано 966 случаев коронавирусной инфекции, за сутки поставлен 31 новый диагноз. Получают лечение 77 пациентов с отрицательным лабораторным тестом на коронавирус, но типичной для этого заболевания клинической картиной. Из 966 заболевших на сегодняшний день выздоровели 252 человека (из них 17 - за последние сутки), четыре человека умерли. 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии, шестеро подключены к аппаратам ИВЛ, 207 - в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном.

Теги
РоссияОренбургская областьПандемия коронавируса нового типа
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