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Пандемия коронавируса нового типа

В Карелии ужесточат контроль за организациями, отправляющими сотрудников в командировки

Глава региона Артур Парфенчиков отметил, что значительная часть случаев заражения коронавирусом связана с командировками за пределы республики

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 мая. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Карелии усилит контроль за организациями, направляющими сотрудников в командировки в другие регионы страны, из-за роста случаев заражения среди людей, побывавших в рабочих поездках за пределами республики. Об этом во вторник у себя на странице "ВКонтакте" сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Анализ всех случаев показывает, что значительная их часть связана с командировками за пределы республики, в связи с чем принято решение об ужесточении контроля Роспотребнадзора за учреждениями и организациями, продолжающими отправлять сотрудников в служебные поездки", - написал он.

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Рост числа подтвержденных случаев новой инфекции в республики за сутки составил 12 человек. По словам руководителя региона, из них пять случаев подтверждены у мужчин, вернувшихся из командировок или прибывших в регион по работе: в поселке Кааламо Сортавальского района заболел мужчина, приехавший из Московской области на работу и находившийся на обязательном двухнедельном карантине, у жителя поселка Ууксу Питкяранткого района и жителя Кондопоги диагностировали новую инфекцию после возвращения из-за пределов региона, где они были в деловых поездках.

"В Олонце новая коронавирусная инфекция подтверждена у двух рабочих-вахтовиков из Вологодской области, привлеченных к ремонту дороги. Они госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу, контактировавшие с ними находятся в обсерваторе", - отметил Парфенчиков.

Среди подтвержденных за последние сутки случаев также есть люди из круга контактов ранее заразившихся. Положительный тест на коронавирус - у человека, контактировавшего с доставленными в Петрозаводск из Ленобласти двумя арестованными, у которых диагностировали COVID-19, а также у сотрудника фельдьегерской службы, также входящего в круг ранее заразившегося человека. Еще два случая подтверждены у медработников в Петрозаводске и Сегеже во время плановых обследований. У двоих пациентов специалистам еще предстоит определить пути инфицирования.

Всего в Карелии выявлены 103 случая коронавируса, в регионе действует режим повышенной готовности.

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Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелияПандемия коронавируса нового типа
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