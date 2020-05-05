В Башкирию к 8 мая доставят всех вахтовиков с Чаяндинского месторождения

УФА, 5 мая. /ТАСС/. Вывоз 1800 жителей Башкирии, работавших вахтовым методом на Чаяндинском месторождении в Якутии, завершится к 8 мая. Об этом во вторник сообщила на брифинге по ситуации с коронавирусом заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова.

"Если вы говорите о вахтовиках, то их уже 1800 будет [в республике] к 8 мая. Это действительно очень серьезная задача, это очень серьезные риски", - сказала она.

По ее словам, все вахтовики будут находиться на режиме самоизоляции более, чем 14 дней. "Сейчас мы определимся по степени распространения заболеваемости внутри этих групп людей. Это будет один, два или три инкубационных периода - все будет зависеть от количества выявленных положительных результатов", - пояснила она.

Кононова добавила, что у всех вахтовиков в первый день прибытия берутся анализы на коронавирус. "Мы не берем в аэропорту, мы берем их в обсерваторе, у них будет медицинский осмотр с обязательной термометрией и пульсоксиметрией. У них уже есть первые анализы, поэтому мы знаем, какие группы отрицательные, какие контактные по положительным пациентам", - уточнила заместитель министра.

Карантин на месторождении в Ленском районе был объявлен 17 апреля. Там расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", всего более 10 тыс. человек. На территории месторождения Роспотребнадзором подтверждены 39 случаев коронавируса. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы остановить распространение инфекции.

Глава Башкирии Радий Хабиров 30 апреля на заседании правительства республики заявил, что к нему обратилось руководство компании "Стройранснефтегаз" с просьбой в связи со сложной эпидемиологической обстановкой на Чаяндинском месторождении принять для организации режима самоизоляции 1800 вахтовых рабочих - жителей Республики Башкортостан. Хабиров отметил, что республика примет вахтовиков, несмотря на то, что это будет серьезной нагрузкой на систему здравоохранения региона.

О ситуации

В Якутии зарегистрировано 311 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 45 человек, четыре пациента умерли. По данным на вторник, количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России составляет 155 370 человек. Выздоровели 19 865 человек, 1451 - умер. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.