Роддом в Петербурге приостановил прием из-за коронавируса у пациентки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Родильный дом №6 им. Снегирева в Петербурге, который является одним из старейших подобных учреждений в России, приостановил прием из-за коронавируса у одной из пациенток. Об этом во вторник сообщается на странице роддома " ВКонтакте ".

"В СПбГБУЗ "Родильный дом №6 им. проф. В. Ф. Снегирева" временно прекращен прием пациенток в отделения патологии беременности и на родоразрешение до особого распоряжения. Это связано с тем, что в родильный дом поступила для оказания экстренной помощи, родоразрешилась и выписалась пациентка без клинической картины заболевания, но оказавшаяся носителем, так как тест на коронавирус, который был взят при поступлении в учреждение, оказался положительным", - говорится в сообщении.

В учреждении добавили, что сейчас все пациентки и их дети здоровы, выписка идет в плановом порядке. Все сотрудники родильного дома, оказывающие помощь, также здоровы, имеют отрицательные тесты на коронавирус и будут проходить регулярное обследование. Женская консультация и амбулаторные центры работают в обычном режиме.

Родильному дому №6 им. Снегирева около 250 лет. На базе учреждения впервые был внедрен ряд новых методик, также впервые в России при акушерском кровотечении произведено переливание крови, впервые в мире выполнено удаление кисты яичника с благоприятным исходом. На базе родильного дома основано первое в России акушерско-гинекологическое общество.

Ранее случаи заражения выявили в психиатрической больнице им. Кащенко, психиатрической больнице №3 им. Скворцова-Степанова. В Мариинской больнице Санкт-Петербурга заразились 17 сотрудников, положительные тесты на коронавирус получили около 300 пациентов и сотрудников НИИ им. Вредена, 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. Семь случаев заражения зафиксировано у врачей больницы Святого Георгия, но они уже вернулись на работу после выздоровления. Кроме того, на карантине находится хирургическое отделение городского клинического онкодиспансера, несколько отделений НМИЦ онкологии им. Петрова, клиника им. Пирогова СПбГУ.

Из-за обнаружения коронавируса у пациента ограничения ввели в клинике Петра Великого. Эндокринологическое и травматологическое отделения Елизаветинской больницы также закрыли на карантин из-за случаев коронавируса.

О ситуации в Петербурге

По последним данным, в Петербурге выявлено 5 572 случая заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 1 468 человек, умерли 37.