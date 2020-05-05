В Липецкой области вводят масочный режим

"В течение ближайших трех дней это будет рекомендательный режим. Этого времени будет достаточно для того, чтобы купить маски, в аптеках региона сейчас около 400 тыс. масок, в магазинах они так же есть в достаточном количестве как одноразовые, так и многоразовые. Далее, через три дня, у нас [вводится] обязательный режим ношения масок", - сказал глава региона.

По его словам, подобное решение обусловлено ростом числа заболевших коронавирусом, а также низким индексом самоизоляции в регионе. "Сегодня у нас плюс 47 человек за сутки. И мы ожидаем, что дойдем до 80 человек [за сутки], учитывая, что майские праздники наш народ проводит очень весело. Поэтому и полиция, и административный ресурс будут работать, все нарушители будут наказываться, штрафоваться", - подчеркнул губернатор.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 610 случаев новой коронавирусной инфекции, 117 человек выздоровели, двое умерли.