В Липецкой области вводят масочный режим

ТАМБОВ, 5 мая. /ТАСС/. Обязательное ношение масок в общественных местах вводится в Липецкой области из-за роста числа заболевших коронавирусом. Об этом журналистам во вторник сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
"В течение ближайших трех дней это будет рекомендательный режим. Этого времени будет достаточно для того, чтобы купить маски, в аптеках региона сейчас около 400 тыс. масок, в магазинах они так же есть в достаточном количестве как одноразовые, так и многоразовые. Далее, через три дня, у нас [вводится] обязательный режим ношения масок", - сказал глава региона.
По его словам, подобное решение обусловлено ростом числа заболевших коронавирусом, а также низким индексом самоизоляции в регионе. "Сегодня у нас плюс 47 человек за сутки. И мы ожидаем, что дойдем до 80 человек [за сутки], учитывая, что майские праздники наш народ проводит очень весело. Поэтому и полиция, и административный ресурс будут работать, все нарушители будут наказываться, штрафоваться", - подчеркнул губернатор.
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 610 случаев новой коронавирусной инфекции, 117 человек выздоровели, двое умерли.