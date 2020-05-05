Страны БРИКС 7 мая на видеоконференции обсудят пандемию коронавируса

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Минздрав России 7 мая проведет встречу старших должностных лиц стран БРИКС в формате видеоконференции по вопросам здравоохранения. В частности, будет затронута тема ликвидации пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе министерства.

"В рамках года председательства России в объединении БРИКС состоится виртуальная встреча старших должностных лиц стран БРИКС по вопросам здравоохранения. Встреча будет посвящена обсуждению совместных действий стран БРИКС в связи со вспышкой эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.

В заседании примут участие Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. Отмечается, что рассматриваемые вопросы во время данной встречи, в частности, меры по ликвидации новой коронавирусной инфекции, будут вынесены для обсуждения на уровень совещания министров здравоохранения стран БРИКС. "Планируется, что виртуальная площадка предоставит возможность партнерам обменяться данными практического опыта стран БРИКС и выработать совместные шаги для достижения лучшего понимания путей передачи и ликвидации вспышки COVID-19", - добавили в пресс-службе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 245 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 155 370 случаев заражения, выздоровели 19 865 человек, умерли 1 451. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.