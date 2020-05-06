В Коми переобучили более 470 врачей на помощников инфекционистов и реаниматологов

"Мы переобучили 477 врачей, сейчас они могут работать при необходимости помощниками врачей-инфекционистов и врачей-реаниматологов. Дополнительно я обратился к федеральному правительству, к Сергею Собянину и Сергею Шойгу, чтобы усилить нас кадрами от Российской Федерации. Нам направили пять врачей-реаниматологов, двое из них уже прибыли и начали работать, остальные на подъезде", - рассказал Уйба в своем видеообращении к жителям, оно размещено на официальной странице республики во "ВКонтакте".

Помимо этого, продолжено оснащение медоборудованием. В Коми поступили еще пять аппаратов искусственной вентиляции легких. По одному аппарату отправят в ЦРБ Ухты и Инты, остальные останутся в резерве в Сыктывкаре, сообщил руководитель региона.

Участились обращения к врио главы региона в связи со сложностями получения медицинской помощи при обострении хронических заболеваний, что связано с тем, что медики направлены сейчас в основном на помощь коронавирусным больным, также сказал Уйба. "Каждый раз мы отрабатываем с Минздравом республики ваши обращения, чтобы не ослаблять работу с хроническими больными. Порядок такой же, просто вы сейчас не должны ходить в поликлинику, а вызывать врача на дом и получать консультации на дому. Даже если потребуется консультация узких специалистов, ваш участковый терапевт обязан это сделать", - пояснил Уйба.

По информации управления Роспотребнадзора по Коми, на 5 мая лабораторно подтверждено 698 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, прирост за минувшие сутки составил 16 человек. Коми находится на 37 месте среди регионов РФ по количеству выявленных случаев заражения. Всего под медицинским наблюдением находится 2 497 человек, из них 2 330 контактировали с заболевшими, 167 прибыли из-за рубежа. Выздоровели 129 человек, умерли семь, новых смертей за минувшие сутки не зарегистрировано.