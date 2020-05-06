{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Коми после майских праздников могут открыть фотосалоны и пункты проката

Это станет возможным при стабилизации ситуации с распространением коронавируса

СЫКТЫВКАР, 6 мая. /ТАСС/. Власти Республики Коми рассматривают возможность разрешить работать фотосалонам, пунктам проката, риэлторским салонам и другим видам бизнеса сразу после майских праздников. Об этом сообщил во вторник врио главы республики Владимир Уйба.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы держим баланс между тем, чтобы открыть [дополнительные сферы бизнеса] и чтобы это не вызвало дополнительного всплеска заболеваемости. О чем думаем на перспективу после майских праздников - [открыть] фотосалоны, риэлторские услуги, пункты проката и многие другие. Если удержим заболеваемость, и она не будет расти, эти виды сервиса можно открыть", - сказал Уйба в видеообращении к жителям, размещенном на официальной странице Коми во "ВКонтакте".

Как сообщал руководитель региона ранее в апреле, под запретом остаются все сферы услуг, где есть прямой контакт с клиентами. Продолжится работа системообразующих предприятий. Их около 80 в регионе - это все крупные нефте-, газо-, угледобывающие компании, лесозаготовительные и деревообрабатывающие производства, транспортные предприятия и другие, от стабильной работы которых зависят города и регион в целом. Разрешена также работа аграрных предприятий.

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичКомиПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Бразилии зафиксировали рекордное число смертей из-за коронавируса за сутки
Минздрав страны сообщил, что число летальных исходов COVID-19 увеличилось на 600, причины еще свыше 1,5 тыс. смертей, которые также могут быть связаны с этой инфекцией, пока выясняют
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС