В Коми после майских праздников могут открыть фотосалоны и пункты проката

"Мы держим баланс между тем, чтобы открыть [дополнительные сферы бизнеса] и чтобы это не вызвало дополнительного всплеска заболеваемости. О чем думаем на перспективу после майских праздников - [открыть] фотосалоны, риэлторские услуги, пункты проката и многие другие. Если удержим заболеваемость, и она не будет расти, эти виды сервиса можно открыть", - сказал Уйба в видеообращении к жителям, размещенном на официальной странице Коми во "ВКонтакте".

Как сообщал руководитель региона ранее в апреле, под запретом остаются все сферы услуг, где есть прямой контакт с клиентами. Продолжится работа системообразующих предприятий. Их около 80 в регионе - это все крупные нефте-, газо-, угледобывающие компании, лесозаготовительные и деревообрабатывающие производства, транспортные предприятия и другие, от стабильной работы которых зависят города и регион в целом. Разрешена также работа аграрных предприятий.