Первый канал представит 6 мая военную драму о битве на Курской дуге

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Премьера сериала режиссера Юрия Лейзерова "Крепкая броня" состоится 6 мая, сообщили во вторник в пресс-службе Первого канала.

"Сценарий сериала основан на книге "Воспоминания танкового аса" Василия Брюхова (1924-2015) - участника Великой Отечественной войны, сумевшего подбить за время службы 28 танков противника. Боевое крещение будущего героя России состоялось как раз на Курской дуге", - сказали в пресс-службе.

Главный герой - молодой танкист Василий Русаков (Константин Белошапка) проходит путь от курсанта училища до командира танкового взвода, который он и выведет на поле под Прохоровкой летом 1943 года.

"Этот фильм не столько о войне, сколько о людях на войне, об их взаимоотношениях, о том, что живет внутри каждого, - цитирует пресс-служба режиссера фильма Лейзерова. - Главные герои - это 17-18-летние мальчики и девочки, которые столкнулись с чем-то невообразимо страшным, что мы даже не можем себе представить, какие бы фильмы мы ни смотрели и какие книги бы ни читали".

Главные роли в картине исполняют Константин Белошапка ("Тихий Дон", "Отель "Элеон"), Дарья Мельникова ("Гагарин. Первый в космосе", "Стальная бабочка") и Максим Емельянов ("Фарца", "Кухня").

Музыкальное сопровождение

Специально для проекта впервые за долгие годы творческий дуэт Александры Пахмутовой и Николая Добронравова написали песню, которая прозвучит в исполнении хора Сретенского монастыря и Российского государственного симфонического оркестра кинематографии.

"Мы были рады написать текст этой песни", - сказал ТАСС Добронравов. Он отметил, что Великая Отечественная война была значительным событием в их жизни, и о ней важно помнить.

"Мы всю жизнь занимаемся песнями, но не знаем ни одной, посвященной Курской дуге. Почему? Не знаю. И когда авторы "Крепкой брони" предложили нам написать такую, мы с радостью и гордостью воспользовались этой возможностью", - цитирует пресс-служба Первого канала Добронравова.

"Мы все вышли из этой войны, мы были ее детьми и все помним. У нас в ушах до сих пор звучат сводки военных лет, озвученные Левитаном - в том числе и объявление танкового сражение под Курском. Сама сводка была короткая, но про Курскую дугу во время войны говорили много - это была, действительно, великая битва!" - цитирует Пахмутову пресс-служба.

Написанную специально для проекта композицию в одном из эпизодов фильма исполнил победитель второго сезона вокального шоу "Голос" Сергей Волчков.

О съемках

Продюсер фильма Андрей Кретов сказал ТАСС, что в центре внимания проекта - война с точки зрения жизни и взросления молодых бойцов на фронте. Он отметил, что фильм выйдет в шестисерийном формате, а позднее и в восьмисерийном. Расширенную версию можно будет увидеть, скорее всего, через год, добавил продюсер.

"Все персонажи - это прототипы реальных героев, сюжет - это набор реальных событий <...> Есть интересный персонаж - механик-водитель Наталья, которую играет Дарья Мельникова. Это прототип реального персонажа, героя войны Марии Октябрьской - женщины-танкиста, которая, действительно, построила за свои деньги танк, и он воевал. Мы даже нашли один из тех танков, на которых она реально воевала, этот танк у нас участвовал в финальных съемках <...> Он на ходу, он в прекраснейшем состоянии".

Съемки фильма проходили на танковом полигоне Алабино в парке "Патриот", в полях под Ступино, паровозном депо в Москве, Музее военной техники в Архангельском и других местах.

В работе над проектом были задействованы исторические танки, самоходные установки и автомобили тех лет, в том числе танк Т-34 "Боевая подруга" из подмосковного Музея техники Вадима Задорожного, на котором воевала Мария Октябрьская, а также исторические образцы немецкого танка Pz Kpfw III (Т-III) и самоходной установки Ferdinand, точная копия "Белого тигра" и оригинальный армейский внедорожник "Виллис" из частной коллекции.

За время съемок боевых эпизодов их участники расстреляли более 7,5 тыс. тысяч холостых патронов и совершили свыше 300 пиротехнических взрывов.