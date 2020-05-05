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Пандемия коронавируса нового типа

В Тюменской области коронавирус подтвердили у 53 вахтовиков

Они работают на двух нефтегазовых месторождениях

ТАСС, 5 мая. Коронавирусная инфекция подтверждена у 53 работников на двух нефтегазовых месторождениях в Уватском районе Тюменской области. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона, опубликованном во вторник на сайте управления Роспотребнадзора.

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"На территории Тюменской области зарегистрировано 589 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 53 случая зарегистрировано на двух месторождениях в Уватском районе Тюменской области", - отмечается в постановлении.

В тексте указано, что показатель заражения в регионе составляет 38,8 случаев на 100 тыс. населения. Вахтовики должны перед заездом на месторождение пройти карантин в обсерваторе и сдать анализы на коронавирус.

В Тюменской области на сегодняшний день выявлено 589 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 215 человек, умерло четверо.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия коронавируса нового типа
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