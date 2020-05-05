Власти Ирана вводят обязательное ношение масок в самолетах

ТЕГЕРАН, 5 мая. /ТАСС/. Пассажиры всех авиакомпаний в Иране будут обязаны использовать медицинские маски во время полета. Об этом во вторник заявил официальный представитель Организации гражданской авиации страны Реза Джафарзаде.

"Все авиакомпании обязаны предоставлять медицинские наборы, включающие маски, пассажирам. Все путешествующие после того, как попадают на борт самолета, обязаны их использовать", - цитирует его слова агентство ISNA.

Джафарзаде отметил, что меры приняты "в соответствии с рекомендациями представителей Минздрава". "Медицинские наборы, которые выдаются в самолетах пассажирам, будут проверяться Организацией гражданской авиации", - сказал он.

Кроме того, 2 мая власти Ирана ввели обязательное ношение масок для всех пассажиров общественного транспорта в Тегеране (метро, автобусы и такси).

В последние недели в Иране наблюдалась тенденция к снижению количества случаев заражения коронавирусом. Согласно официальной статистике, число инфицированных за сутки достигло максимума (3 186 случаев) 30 марта, после чего стало уменьшаться и в последние недели стабилизировалось на уровне 900 - 1 350 случаев. К настоящему моменту в стране выявлены около 100 тыс. заразившихся, умерли по меньшей мере 6 340 человек.

На этом фоне власти Ирана с 11 апреля начали постепенно отменять меры, введенные в связи с коронавирусом. По официальной информации, более двух третей жителей страны вернулись на работу, также отменено ограничение на передвижение между провинциями на личном автотранспорте.