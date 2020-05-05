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Пандемия коронавируса нового типа

В Самаре вахтовики "Велесстроя" покинули обсерватор

Речь идет о 154 рабочих, вывезенных из Мурманской области

ТАСС, 5 мая. Работники компании "Велесстрой" из села Белокаменка под Мурманском, вывезенные 19 апреля в один из санаториев Самары, признаны здоровыми и покинули обсерватор. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник в Telegram-канале компании.

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"Все 154 вахтовика с объекта "Велесстрой" в Белокаменке, вывезенные 19 апреля в один из санаториев Самары, покинули обсерватор и уехали по месту жительства. Работники с отрицательными тестами на коронавирус находились на изоляции под наблюдением медиков в течение двух недель - согласно требованиям Роспотребнадзора. По итогам обсервации все они признаны здоровыми.

Обсервацию в Самаре прошли не только работники компании, но и сотрудники предприятий-партнеров и подрядчиков, уточнили в сообщении. Всем предоставлены билеты до места проживания.

Компания "Велесстрой" - одна из 20 подрядных организаций "Новатэка", которые возводят в Белокаменке под Мурманском Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Всего в строительстве занято около 11 тыс. рабочих, из них 4,6 тыс. - рабочие "Велесстроя".

Теги
РоссияМурманская областьСамарская областьПандемия коронавируса нового типа
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