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75-летие Победы

Духовное управление мусульман РФ создало символ мусульманского вклада в Победу в войне

Сообщается, что этот символ будет активно внедряться в рабочие документы и в издательскую деятельность

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ разработало графический символ вклада мусульман в победу в Великой Отечественной войне, который будет использоваться при издании литературы и в наглядных материалах. Об этом во вторник рассказал ТАСС первый заместитель председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов.

"Готовится ряд монографий по участию мусульман в Великой Отечественной войне, эмблемы, растяжки и так далее. Этот символ будет активно внедряться в наши рабочие документы, в издательскую деятельность <…> Думаю, что нашу инициативу подхватит и творческая интеллигенция", - сказал он ТАСС.

Как написал на своей странице в Facebook первый зампред ДУМ РФ, изображение основано на кораническом стихе и форме использовавшегося на Руси воинского шлема-"ерихонки". "Погибшие при защите Отечества, согласно традиции Ислама, считаются погибшими на пути Аллаха. К таковым, безусловно, относятся и те, кто был убит в ходе Великой Отечественной войны против нацистских захватчиков", - написал он на своей странице.

Согласно записи Мухетдинова, эмблему разработал художник-каллиграф Сергей Сорочьев. "Эмблема в память о героическом вкладе мусульманского населения Советского Союза в Победу в Великой Отечественной войне визуально согласуется с общегосударственной символикой 75-летия Победы. Это новый, российский по форме и исламский по содержанию символ, который отражает память о героях своей Родины, почитание подвига поистине бессмертных защитников Отечества и освободителей мира от фашизма, освободителей своей земли от агрессора", - добавил первый зампред ДУМ РФ.

Теги
Россия75-летие Победы
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