Духовное управление мусульман РФ создало символ мусульманского вклада в Победу в войне

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ разработало графический символ вклада мусульман в победу в Великой Отечественной войне, который будет использоваться при издании литературы и в наглядных материалах. Об этом во вторник рассказал ТАСС первый заместитель председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов.

"Готовится ряд монографий по участию мусульман в Великой Отечественной войне, эмблемы, растяжки и так далее. Этот символ будет активно внедряться в наши рабочие документы, в издательскую деятельность <…> Думаю, что нашу инициативу подхватит и творческая интеллигенция", - сказал он ТАСС.