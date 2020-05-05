В Петербург прибыл вывозной рейс из Вьетнама

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Аэропорт Пулково принял вывозной рейс из Нячанга с российскими гражданами, следует из данных онлайн-табло.

Как сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, в Пулково во вторник встречали два вывозных рейса - из США и Вьетнама, которыми прибыли 119 человек. Самолет из Лос-Анджелеса приземлился утром.

Пассажиров в аэропорту ждут медики, сотрудники Роспотребнадзора и представители правительства города. Прибывшие сдают тесты на коронавирусную инфекцию, их багаж дезинфицируют. Прилетевшим выдают предписание главного санитарного врача Петербурга, в соответствии с которым необходимо выдержать 14-дневный карантин. До места соблюдения карантина их доставляют на специальных автобусах в сопровождении ГИБДД.

По данным горадминистрации, за месяц в Петербург из-за границы вернулись более 1 тысячи россиян. Правительство города организовало встречу порядка 15 рейсов.