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В Петербург прибыл вывозной рейс из Вьетнама

Вернувшихся российских туристов поместят на двухнедельный карантин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Аэропорт Пулково принял вывозной рейс из Нячанга с российскими гражданами, следует из данных онлайн-табло.

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Как сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга, в Пулково во вторник встречали два вывозных рейса - из США и Вьетнама, которыми прибыли 119 человек. Самолет из Лос-Анджелеса приземлился утром.

Пассажиров в аэропорту ждут медики, сотрудники Роспотребнадзора и представители правительства города. Прибывшие сдают тесты на коронавирусную инфекцию, их багаж дезинфицируют. Прилетевшим выдают предписание главного санитарного врача Петербурга, в соответствии с которым необходимо выдержать 14-дневный карантин. До места соблюдения карантина их доставляют на специальных автобусах в сопровождении ГИБДД.

По данным горадминистрации, за месяц в Петербург из-за границы вернулись более 1 тысячи россиян. Правительство города организовало встречу порядка 15 рейсов.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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