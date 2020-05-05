{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Первые обеды в рамках акции #Помощь ЕСТЬ были доставлены трудовым мигрантам

Планируется продолжать развоз горячих обедов в рамках акции и наращивать объемы
Фото {{sliderIndex+1}} из 4
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 4

Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Трудовые мигранты из стран СНГ, оказавшиеся в тяжелой ситуации в условиях пандемии коронавируса, получили 250 обедов в первый день благотворительной инициативы "#ПомощьЕСТЬ!", запущенной бизнесменами и меценатами Давидом Якобашвили и Яном Яновским.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Первый день прошел неплохо. Нам удалось доставить на два адреса. Первый - это общежитие студентов - туда направили 80 заказов и на второй - общежитие рабочих - 170 заказов. Люди обрадовались, сразу разобрали", - рассказал ТАСС Якобашвили.

По его словам, планируется продолжать развоз горячих обедов в рамках акции каждый день и в процессе наращивать объемы. "Нам пишут люди, представители организаций, которые желают присоединиться, я думаю, под 1000 обедов будем делать", - отметил он.

Якобашвили поделился, что к инициативе в том числе хотят присоединиться волонтеры, готовые привозить заказы на своих машинах. "Для нас это важно, потому что Москва большая и мы хотим охватывать больше точек. Предлагают также помощь техническую и логистическую", - добавил он. - Так уже к концу недели мы дойдем до 400-500 обедов в день".

За подготовку питания отвечает гастрономический образовательный центр NovikovSchool. Сбор информации и коммуникация с нуждающимися в помощи осуществляет Представительство Минтруда Республики Узбекистан в РФ. Планируется также в дальнейшем осуществлять помощь другим уязвимым группам населения - пожилым, людям с ограниченными возможностями здоровья.

Теги
УзбекистанРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,5 млн
Умерли более 243 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС