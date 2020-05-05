Первые обеды в рамках акции #Помощь ЕСТЬ были доставлены трудовым мигрантам

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Трудовые мигранты из стран СНГ, оказавшиеся в тяжелой ситуации в условиях пандемии коронавируса, получили 250 обедов в первый день благотворительной инициативы "#ПомощьЕСТЬ!", запущенной бизнесменами и меценатами Давидом Якобашвили и Яном Яновским.

"Первый день прошел неплохо. Нам удалось доставить на два адреса. Первый - это общежитие студентов - туда направили 80 заказов и на второй - общежитие рабочих - 170 заказов. Люди обрадовались, сразу разобрали", - рассказал ТАСС Якобашвили.

По его словам, планируется продолжать развоз горячих обедов в рамках акции каждый день и в процессе наращивать объемы. "Нам пишут люди, представители организаций, которые желают присоединиться, я думаю, под 1000 обедов будем делать", - отметил он.

Якобашвили поделился, что к инициативе в том числе хотят присоединиться волонтеры, готовые привозить заказы на своих машинах. "Для нас это важно, потому что Москва большая и мы хотим охватывать больше точек. Предлагают также помощь техническую и логистическую", - добавил он. - Так уже к концу недели мы дойдем до 400-500 обедов в день".

За подготовку питания отвечает гастрономический образовательный центр NovikovSchool. Сбор информации и коммуникация с нуждающимися в помощи осуществляет Представительство Минтруда Республики Узбекистан в РФ. Планируется также в дальнейшем осуществлять помощь другим уязвимым группам населения - пожилым, людям с ограниченными возможностями здоровья.