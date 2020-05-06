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Пандемия коронавируса нового типа

В Курской области станут производить медицинские маски

По словам главы региона Романа Старовойта, объем их производства будет достигать 1,2 млн штук в месяц

КУРСК, 6 мая. /ТАСС/. Порядка 1,2 млн одноразовых медицинских масок в месяц планируется производить в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт во вторник на своих страницах в соцсетях по итогам заседания оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в области.

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"На местном предприятии "Бел-Поль" будет организована линия по производству индивидуальных медицинских масок. В результате сможем производить в месяц до 1,2 млн масок. В 20-х числах мая первые одноразовые медицинские маски курского производства начнут поступать в объекты здравоохранения региона и в аптеки", - написал Старовойт.

С начала мая и до улучшения эпидемиологической обстановки жителей области обязали носить защитные маски при посещении продуктовых магазинов, организаций, предоставляющих услуги, а также при поездках в общественном транспорте.

К 5 мая в Курской области зафиксировали 1062 случая заражения коронавирусной инфекцией, 65 из них за последние сутки. Выздоровели 176 человек, 6 пациентов умерли.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 155 370 случаев заражения, выздоровели 19 865 человек, умер 1 451. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьПандемия коронавируса нового типа
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