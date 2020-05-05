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В Майкопе запланировали ремонт еще одной улицы

Работы проведут на сэкономленные средства

МАЙКОП, 5 мая. /ТАСС/. Власти Адыгеи намерены отремонтировать в Майкопе еще одну улицу в рамках регионального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Дополнительный ремонт будет проведен на сэкономленные средства, сообщила во вторник пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова.

В 2020 году в Майкопе была запланирована реконструкция восьми дорожных объектов - замена асфальта и бордюров, ремонт тротуаров, установка дорожных знаков, а также модернизация трех светофорных перекрестков. "На семи объектах работы уже завершены с опережением графика. Благодаря экономии средств руководством города было принято решение включить в дорожный план реконструкции еще одну улицу", - сказали в пресс-службе.

По словам Кумпилова, досрочная реализация объемов этого года позволит начать осваивать лимиты следующего. "Сегодня мы имеем возможность брать на себя дополнительные обязательства. Складывающаяся ситуация не позволяет нам долго раскачиваться и ограничиваться лишь плановыми показателями", - приводит его слова пресс-служба.

По данным пресс-службы, во вторник глава республики проинспектировал ход ремонта дороги на улице Димитрова. Здесь предстоит отремонтировать более 2,3 км дорожного полотна - от въезда в город до улицы М. Горького. По информации замминистра строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства Адыгеи Рамазана Ляфишева, работы идут полным ходом, подрядная организация планирует завершить ремонт участка к 3 июля.

В пресс-службе добавили, что общая стоимость дорожных работ по проекту в Майкопе составит свыше 200 млн рублей. Кроме того, в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование городской среды" на 2020 год муниципалитету  выделено из бюджетов всех уровней свыше 92,5 млн рублей на благоустройство двух общественных и 23 дворовых территорий до 1 августа. На данный момент, по информации пресс-службы, на одной общественной и восьми дворовых территориях они уже завершены.

Теги
РоссияСеверный КавказКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгеяСКФО
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