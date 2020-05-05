Власти Адыгеи намерены возобновить работу рынков и ярмарок

МАЙКОП, 5 мая. /ТАСС/. Вопрос возобновления работы продовольственных рынков и ярмарок в Адыгее, закрытых из-за коронавирусной инфекции, обсуждался во вторник на совещании главы республики Мурата Кумпилова с членами регионального кабинета министров и главами муниципалитетов. Завершается подготовка к открытию рынков города и районов республики, сообщила пресс-служба главы региона.

"Мы должны обеспечить нашим жителям возможность купить товары по доступной цене, а сельхозпроизводителям реализовать выращенную продукцию. При этом нужно строго выдерживать все санитарно-гигиенические нормы", - приводит пресс-служба слова Кумпилова.

Кроме того, на совещании рассмотрели вопросы восстановления работы системообразующих предприятий. По словам вице-премьера Вячеслава Сапиева, в Адыгее уже запущена работа ряда организаций, везде установлен строгий контроль за выполнением требований Роспотребнадзора. Завершается и подготовка к открытию рынков.

По данным пресс-службы, Кумпилов также поручил проработать вопрос дополнительных профилактических мер, связанных с ношением медицинских масок в общественных местах, и максимально обеспечить их запас в аптечной и торговой сети. "По информации премьер-министра Александра Наролина, в настоящее время в аптеках на аптечной базе имеется 40 тыс. масок, планируется поставить еще около 100 тыс. масок. Также маски уже поступили в продажу в магазины крупных торговых сетей", - пояснили в пресс-службе.

По данным минздрава региона, в республике зарегистрировано 202 случая коронавирусной инфекции. "На лечении находятся 146 человек, в реанимации - 3 человека. Пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ, нет. За весь период пандемии выздоровело 94 человека, умерли 7 человек", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на министерство.

Кумпилов поставил задачу увеличить число проводимых в регионе тестирований на наличие коронавируса до тысячи в сутки. При этом особое внимание он поручил уделить обследованию медиков и сотрудников организаций, находящихся в зоне риска. "Это же касается и приграничных с краем территорий республики, где наблюдается высокая трудовая миграция", - заключили в пресс-службе.