Власти Мурманской области опровергли информацию о планах обносить школы колючей проволокой

ТАСС, 6 мая. Школы в Мурманской области не планируется обносить ограждением из колючей проволоки, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона. Таким образом областные власти опровергли ранее появившуюся в местных СМИ соответствующую информацию.

"В Мурманской области не планируется обносить школы колючей проволокой. В сети Интернет и СМИ публикуется информация о том, что мурманские школы будут огорожены заборами с козырьками из колючей проволоки. Эти данные никак не связаны с реальностью, такой практики в Мурманской области нет и не предвидится", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что обеспечение безопасности учеников и педагогов школ и лицеев региона не предполагает использование таких конструкций, как козырьки с колючей проволокой. "Фрагмент документа, публикуемый в материалах о колючей проволоке на заборах, не относится к школам. Это нормативный акт, касающийся обеспечения антитеррористической безопасности объектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и подведомственных организаций. В рекомендательном письме Комитету по образованию администрации города Мурманска в феврале 2020 года была некорректно указана ссылка на нормативно-правовой акт, который никак не относится к образовательным учреждениям", - добавили в пресс-службе.