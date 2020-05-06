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Власти Мурманской области опровергли информацию о планах обносить школы колючей проволокой

В администрации региона связали появление подобных слухов с некорректным использованием документов, не относящихся к образовательным учреждениям

ТАСС, 6 мая. Школы в Мурманской области не планируется обносить ограждением из колючей проволоки, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона. Таким образом областные власти опровергли ранее появившуюся в местных СМИ соответствующую информацию.

"В Мурманской области не планируется обносить школы колючей проволокой. В сети Интернет и СМИ публикуется информация о том, что мурманские школы будут огорожены заборами с козырьками из колючей проволоки. Эти данные никак не связаны с реальностью, такой практики в Мурманской области нет и не предвидится", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что обеспечение безопасности учеников и педагогов школ и лицеев региона не предполагает использование таких конструкций, как козырьки с колючей проволокой. "Фрагмент документа, публикуемый в материалах о колючей проволоке на заборах, не относится к школам. Это нормативный акт, касающийся обеспечения антитеррористической безопасности объектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и подведомственных организаций. В рекомендательном письме Комитету по образованию администрации города Мурманска в феврале 2020 года была некорректно указана ссылка на нормативно-правовой акт, который никак не относится к образовательным учреждениям", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияМурманская область
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