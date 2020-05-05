В Сургут прибыл вывозной рейс из Таджикистана

ТАСС, 5 мая. Вывозной рейс "Уральских авиалиний" с гражданами РФ прибыл из Душанбе в Сургут, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

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В пресс-службе авиакомпании уточнили журналистам, что в город прибыли 32 пассажира. В оперативном штабе региона по борьбе с коронавирусом добавили, что прибывшие будут в течение 14 дней находиться в обсерваторах в нескольких муниципалитетах округа.

Далее самолет отравится в Екатеринбург и доставит туда 128 пассажиров.

Из-за пандемии Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.