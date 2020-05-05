Марш байкеров по случаю 75-летия Победы пройдет 9 мая в Бейруте

БЕЙРУТ, 5 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Символический мотопробег байкеров с георгиевскими ленточками пройдет 9 мая по бейрутской набережной Рамлет-эль-Бейда и будет приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Ливане Вадим Зайчиков.

"Власти столицы разрешили принять участие в праздничном марше 20 ливанским байкерам, к которым подсядут наши соотечественники с флагами, - рассказал он. - Мотоциклисты стартуют от здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) на улице Верден и совершат круг по набережной, их марш будет проходить под песни военных лет".

Как отметил представитель Россотрудничества, сотни соотечественников из российско-ливанских семей в этом году примут участие во всемирном шествии "Бессмертного полка", которое пройдет в онлайн-формате. "Мы планировали провести 9 мая народные гулянья на площади перед дворцом ЮНЕСКО, однако это мероприятие пришлось отменить по причине принятых властями мер против коронавируса", - отметил Зайчиков. Тем не менее, по его словам, подготовка российской диаспоры к великому празднику не была поставлена на паузу и переместилась в социальные сети, где в марте и апреле были проведены многочисленные детские конкурсы и шахматный турнир.

Кроме того, как рассказал представитель Россотрудничества, по инициативе соотечественников в Бейруте планируется издание к 22 июня книги "Бессмертный полк в Ливане", которая расскажет о проживающих в стране потомках ветеранов Великой Отечественной войны. "Эта книга станет частью масштабного проекта "Дорога памяти", который осуществляется при поддержке Министерства обороны РФ, - подчеркнул он. - Ее электронная версия на русском и арабском языках практически готова, и мы ждем, когда в Ливане после отмены карантина откроются типографии".