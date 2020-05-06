Власти Астраханской области назвали возможную причину гибели рыбы в Икрянинском районе

АСТРАХАНЬ, 6 мая. /ТАСС/. Служба природопользования Астраханской области проводит проверку в связи с массовой гибелью рыбы в Икрянинском районе, предварительной причиной произошедшего власти называют неправомерные действия человека и отсутствие рыбозащитной сетки. Об этом журналистам сообщили в региональной службе природопользования.

Во вторник в интернете разместили видео о гибели рыбы в Икрянинском районе Астраханской области. На кадрах запечатлен берег ильменя рядом с селом Гусиное, усыпанный мертвой рыбой. Она попала в водоем из Волги через трубу прудового хозяйства.

"На трубе должна быть установлена рыбозащитная сетка, препятствующая заходу рыбы на нерест. Из-за отсутствия данного устройства рыба могла попасть в водоем, в котором объем воды, поступающий в пруд, из-за высоко установленной трубы недостаточен. По результатам проверки будет принято решение о передаче материалов в правоохранительные органы", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ведомстве считают, что рыба попала в водоем из-за неправомерных действий человека, а дефицит кислорода и прогрев воды из-за жаркой погоды могли стать причиной гибели рыбы. Общий объем весеннего половодья и его сроки являются менее вероятной причиной замора.

В апреле рыбаки Астраханской области предупредили о возможной экологической катастрофе, связанной с запасами рыбы в Волге, из-за повышенных объемов сбросов воды на Волгоградском гидроузле. После вмешательства губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, объемы сброса воды снижены до оптимального для нереста рыбы уровня и составляют 16 кубокилометров. В таком режиме сбросы будут длиться до середины мая.