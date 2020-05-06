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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Колумбии решили продлить общенациональный карантин до 25 мая

Президент Колумбии Иван Дуке отметил, что это сделают "с восстановлением экономической деятельности"

БОГОТА, 6 мая. /ТАСС/. Власти Колумбии приняли решение продлить срок действия режима общенационального карантина до 25 мая. Об этом во вторник сообщил президент Колумбии Иван Дуке во время выступления в Боготе.

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"Мы продлим обязательную изоляцию до 25 мая, но с восстановлением экономической деятельности", - сказал Дуке, выступление которого транслировалось на странице его администрации в Twitter.

17 марта Дуке из-за пандемии заболевания, вызванного коронавирусом, объявил в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти приняли решение прекратить прием международных авиарейсов и ввести общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, затем его продлили до 11 мая.

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в стране 6 марта. По состоянию на 5 мая общее число заразившихся в Колумбии составляет 8 613, умерли 378 человек, 2 013 выздоровели.

Теги
КолумбияДуке, ИванПандемия коронавируса нового типа
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