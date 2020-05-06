Силуанов рассказал о самочувствии Мишустина

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, у которого диагностирована коронавирусная инфекция, активно вовлечен в рабочий процесс и постоянно на связи с подчиненными, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

30 апреля Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Исполняющим обязанности главы правительства на период болезни Мишустина стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Что касается новости о болезни Михаила Владимировича (Мишустина - прим. ТАСС), то никто не застрахован, вирус не выбирает - руководитель ты или нет. Желаю скорейшего выздоровления; уверен, скоро встретимся в правительстве. Хотя и сейчас председатель постоянно с нами на связи по телефону, активно вовлечен в рабочий процесс - сегодняшние коммуникации позволяют это делать без проблем", - сказал Силуанов в интервью газете "Ведомости". Он добавил, что правительство уже несколько недель работает преимущественно по видеоконференцсвязи, и в ближайшее время такой формат сохранится.

По словам Силуанова, правительство работает слаженно, хотя всегда обсуждаются разные точки зрения.

"Правительство работает слаженно, все друг друга слышат. Сейчас это особенно важно - решения надо принимать быстро. В правительстве всегда обсуждаются разные точки зрения. Задача в том и состоит, чтобы принимать взвешенные решения. В этом и есть смысл командной работы", - сказал Силуанов.